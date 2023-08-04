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4 августа, 09:59

В Польше гражданина Белоруссии обвинили в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом в "Твиттере" сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, белорус якобы следил за военными объектами и портами, а также вёл пропагандистскую деятельность в пользу РФ. Каминьский уточнил, что этот мужчина стал уже 16-м подозреваемым "в сотрудничестве с российской шпионской сетью".

Сейчас задержанный арестован.

Двое моряков ВМС США задержаны за шпионаж в пользу Китая

Двое моряков ВМС США задержаны за шпионаж в пользу Китая

А в начале июля в Польше был задержан гражданин Украины, тоже подозреваемый в шпионаже в пользу России. Он находился на территории республики с 2019 года и, по версии следствия, наблюдал за критически важной инфраструктурой.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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