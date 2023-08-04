В Польше гражданина Белоруссии обвинили в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом в "Твиттере" сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, белорус якобы следил за военными объектами и портами, а также вёл пропагандистскую деятельность в пользу РФ. Каминьский уточнил, что этот мужчина стал уже 16-м подозреваемым "в сотрудничестве с российской шпионской сетью".

Сейчас задержанный арестован.