"Бегите, глупцы!": Россиян фразой Гэндальфа призвали уезжать из Польши из-за "охоты на шпионов"

Россиянам не следует оставаться в Польше, сейчас там многих притягивают к ответственности за "национальную измену", в том числе целую партию "Гражданская платформа" во главе с Дональдом Туском. Об этом сказал эксперт по Польше Станислав Стремидловский, комментируя обвинения против двух граждан РФ в шпионаже.

"Гражданам России, которые по какой-то причине остались в Польше, я могу только голосом Гэндальфа сказать: "Бегите, глупцы!" — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

По мнению Стремидловского, польские власти раскручивают тренд русофобии, чтобы отвлечь внимание поляков от упадка экономики в стране, хотя недавно к русским там относились гораздо лучше. Эксперт уверен, что обвинения в отношении россиян притянуты за уши. Польские законы не запрещают распространение символики РФ. И где тут шпионаж — неясно.