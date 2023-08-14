"Бегите, глупцы!": Россиян фразой Гэндальфа призвали уезжать из Польши из-за "охоты на шпионов"
Эксперт Стремидловский назвал притянутыми обвинения россиян в шпионаже в Польше
Россиянам не следует оставаться в Польше, сейчас там многих притягивают к ответственности за "национальную измену", в том числе целую партию "Гражданская платформа" во главе с Дональдом Туском. Об этом сказал эксперт по Польше Станислав Стремидловский, комментируя обвинения против двух граждан РФ в шпионаже.
"Гражданам России, которые по какой-то причине остались в Польше, я могу только голосом Гэндальфа сказать: "Бегите, глупцы!" — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".
По мнению Стремидловского, польские власти раскручивают тренд русофобии, чтобы отвлечь внимание поляков от упадка экономики в стране, хотя недавно к русским там относились гораздо лучше. Эксперт уверен, что обвинения в отношении россиян притянуты за уши. Польские законы не запрещают распространение символики РФ. И где тут шпионаж — неясно.
Напомним, агентство внутренней безопасности и полиция Польши задержали двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении "пропагандистских материалов".
ТАСС / Zuma / Oscar Gonzalez