Временного поверенного в делах Молдавии вызвали в МИД из-за депортации журналиста Денисова

Временный поверенный в делах Молдавии в Москве вызван в МИД России, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Причиной является депортация руководителя информационного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.

"Временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД РФ в связи с депортацией руководителя агентства "Sputnik Молдова", — сказала она.