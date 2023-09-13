Временного поверенного в делах Молдавии вызвали в МИД из-за депортации журналиста Денисова
Захарова: Временный поверенный в делах Молдавии вызван в МИД России
Временный поверенный в делах Молдавии в Москве вызван в МИД России, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Причиной является депортация руководителя информационного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова.
"Временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД РФ в связи с депортацией руководителя агентства "Sputnik Молдова", — сказала она.
Власти Молдавии депортируют руководителя информационного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. По словам журналиста, сотрудники миграционной службы даже не дали собрать ему вещи и позаботиться о домашних животных.
LIFE / Павел Баранов