"Своих не бросаем!": Высланный из Кишинёва российский журналист хочет эвакуировать кота в Москву

Руководитель "Sputnik Молдова" Виталий Денисов, депортированный утром 13 сентября из Кишинёва, прибыл в Москву. Как сообщается в телеграм-канале издания, российского журналиста после приземления в аэропорту Домодедово встретили коллеги.

"Все сотрудники "Sputnik Молдова" выразили мне слова поддержки. Я думаю, что произошедшее только объединит, сплотит их, они будут и дальше работать не хуже, чем раньше", — рассказал Денисов РИА "Новости" сразу после возвращения на родину.