"Своих не бросаем!": Высланный из Кишинёва российский журналист хочет эвакуировать кота в Москву
Депортированный из Кишинёва глава "Sputnik Молдова" Денисов вернулся в Москву
Руководитель "Sputnik Молдова" Виталий Денисов, депортированный утром 13 сентября из Кишинёва, прибыл в Москву. Как сообщается в телеграм-канале издания, российского журналиста после приземления в аэропорту Домодедово встретили коллеги.
"Все сотрудники "Sputnik Молдова" выразили мне слова поддержки. Я думаю, что произошедшее только объединит, сплотит их, они будут и дальше работать не хуже, чем раньше", — рассказал Денисов РИА "Новости" сразу после возвращения на родину.
Журналист заметил, что ему пришлось оставить в квартире все вещи, деньги и главное — любимого кота. Он собирается разработать операцию по эвакуации питомца "с, получается, враждебной территории". Денисов добавил: "Мы своих не бросаем".
Ранее Лайф писал, что власти Молдавии депортируют руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Из-за случившегося временный поверенный в делах республики в Москве был вызван в МИД России.
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