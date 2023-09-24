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24 сентября, 17:19

Из Британии пришли тревожные слухи о здоровье кота-мышелова Ларри

The Sun: Коту Ларри с Даунинг-стрит нездоровится

<p>Кот Ларри с Даунинг-стрит. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Кот Ларри с Даунинг-стрит. Фото © ТАСС / Zuma

Здоровье Ларри, кота-мышелова из резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, ухудшается. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Sun.

"Горячо любимому главному мышелову Даунинг-стрит уже некоторое время нездоровится", сказано в материале издания.

Британские чиновники не хотят думать о гибели мышелова, но готовятся к худшему. Коту Ларри уже 16 лет. Они сейчас думают над тем, как им придётся сообщить гражданам печальную новость о смерти пушистого всенародного любимца. Вероятнее всего, когда это случится, информация будет опубликована в социальных сетях.

Кот Ларри с Даунинг-стрит ожидает от нового премьера-"богача" икры и лобстеров

Кот Ларри с Даунинг-стрит ожидает от нового премьера-"богача" икры и лобстеров

Чуть менее года назад, после отставки Лиз Трасс с должности премьер-министра Великобритании, Ларри в официальном твиттер-аккаунте сообщил, что готов вступить в чин, чтобы остановить происходящее безумие. Его подписчики в социальной сети горячо поддержали эти амбиции.

Юрий Лысенко
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