Бродившего по улицам Красноярска медведя сняли на видео

Жители Красноярска заметили медведя во дворе одного из жилых домов. Инцидент произошёл в ночь на 22 октября. Теперь поисками хищника занимаются сотрудники полиции. Об этом рассказали в телеграм-канале регионального управления МВД.

В Красноярске заметили медведя. Видео © Telegram / Борус

"Поступило сообщение от жителей Железнодорожного района краевого центра о том, что во дворе жилого дома на улице Копылова ходит медведь. На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию, однако хищник обнаружен не был", — сказано в сообщении.

Позже сотрудники полиции просмотрели видео с камер и выяснили, что медведь пошёл в сторону парка "Гремячая грива". В УМВД уточнили, что информацию о диком звере донесли до всех автопатрулей. Животное продолжают искать, а граждан призывают быть предельно бдительными.