Бродившего по улицам Красноярска медведя сняли на видео
В Красноярске полиция ищет бродившего по городу медведя
Жители Красноярска заметили медведя во дворе одного из жилых домов. Инцидент произошёл в ночь на 22 октября. Теперь поисками хищника занимаются сотрудники полиции. Об этом рассказали в телеграм-канале регионального управления МВД.
В Красноярске заметили медведя. Видео © Telegram / Борус
"Поступило сообщение от жителей Железнодорожного района краевого центра о том, что во дворе жилого дома на улице Копылова ходит медведь. На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию, однако хищник обнаружен не был", — сказано в сообщении.
Позже сотрудники полиции просмотрели видео с камер и выяснили, что медведь пошёл в сторону парка "Гремячая грива". В УМВД уточнили, что информацию о диком звере донесли до всех автопатрулей. Животное продолжают искать, а граждан призывают быть предельно бдительными.
Ранее Лайф уже писал о том, что в Красноярске медведь забежал на Бадалыкское кладбище. На видео попал момент, когда косолапый, облаянный собаками, перебегает через дорогу на территории погоста. Сотрудники охотнадзора изучают следы медведя, чтобы понять путь его проникновения на кладбище.
Telegram / Борус