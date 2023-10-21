Появились видео с медведем, гуляющим с телятами по посёлку на Курилах

В посёлке Рейдово на курильском острове Итуруп заметили медведя, который спокойно шёл по улице. Следом за ним передвигались телята. Происходящее снял на видео один из очевидцев, который ехал сзади.

Медведь прогулялся по улицам посёлка Рейдово на курильском острове Итуруп. Видео © VK / Углегорские ведомости

Судя по кадрам, медведь шёл по просёлочной дороге то медленно, то бежал трусцой. Следом за ним передвигался легковой автомобиль, а позади шли два телёнка. Они то приближались к медведю, то перебегали на другую сторону улицы. Очевидцы утверждают, что позже хищник свернул на тропинку между сельскими дворами.