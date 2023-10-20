Регион

Уведомления отключены

20 октября, 09:05

В Красноярске мишка обосновался на кладбище, и теперь похоронные процессии под угрозой срыва

В Красноярске полиция и охотнадзор ищут медведя, забежавшего на кладбище

В Красноярске медведь забежал на Бадалыкское кладбище, сообщили в пресс-службе городской администрации. На опубликованных кадрах — момент, когда косолапый, облаянный собаками, перебегает через дорогу на территории погоста.

В Красноярске полиция и охотнадзор ищут медведя, забежавшего на кладбище. Видео © t.me / Мэрия Красноярска

"На место вызваны сотрудники охотнадзора. Они уже занимаются отловом зверя. По виду это подросток. Возможно, неподалёку может быть его мама", — предупредили в мэрии.

Сотрудники охотнадзора изучают следы медведя, чтобы понять путь его проникновения на кладбище. Отменять похоронные процессии в связи с хищным "гостем" пока не планируют, однако жителям рекомендуют не посещать погост.

Полиция также приступила к поискам косолапого. В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что о животном рассказал проезжавший мимо мужчина. На место сразу выдвинулись правоохранители.

"Начал кидаться на людей": Медведя с бидоном на голове застрелили в Приморье

"Начал кидаться на людей": Медведя с бидоном на голове застрелили в Приморье

А в приморском Лесозаводске медведь ночью вышел прямо в сквер. Он спокойно прогуливался по городу, после чего вернулся в лес.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Матвей Константинов
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Красноярский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров