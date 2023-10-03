В Приморье медведь разгуливал по улицам и попал на видео
В Лесозаводске пара заметила медведя, гуляющего по центру города
Жители Лесозаводска Приморского края минувшей ночью заметили медведя, который спокойно прогуливался по городскому скверу. Очевидцы сняли косолапого на видео.
Медведь разгуливал по улицам приморского Лесозаводска. Видео © SHOT
На кадрах, опубликованных SHOT, видно, как медведь спокойно идёт по скверу. При этом парень и девушка очень испугались, увидев животное, и решили уйти от него подальше. Пара даже на мгновение подумала, что это человек в костюме.
По словам местных, медведь прошёл через центр города и вернулся к себе в лес. Информация о его нападениях на людей не поступала.
Ранее сообщалось, что супружеская пара и их собака стали жертвой агрессивного медведя гризли в канадском национальном парке Банф. Туристы уведомили спасателей о нападении хищника, но те не смогли быстро прибыть на помощь из-за непогоды. В целях безопасности медведь был убит.