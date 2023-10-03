В Приморье медведь разгуливал по улицам и попал на видео

Жители Лесозаводска Приморского края минувшей ночью заметили медведя, который спокойно прогуливался по городскому скверу. Очевидцы сняли косолапого на видео.

Медведь разгуливал по улицам приморского Лесозаводска. Видео © SHOT

На кадрах, опубликованных SHOT, видно, как медведь спокойно идёт по скверу. При этом парень и девушка очень испугались, увидев животное, и решили уйти от него подальше. Пара даже на мгновение подумала, что это человек в костюме.

По словам местных, медведь прошёл через центр города и вернулся к себе в лес. Информация о его нападениях на людей не поступала.