Умер белый медведь Диксон из Московского зоопарка

В Московском зоопарке скончался белый медведь Диксон, которого год назад спасли в Красноярском крае. Как сообщила пресс-служба зоопарка, хищник умер во сне от острой сердечно-лёгочной недостаточности.

Спасение и жизнь белого медведя Диксона в Московском зоопарке. Обложка © T.me / Московский зоопарк

"Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление", — говорится в сообщении.

Некоторое время назад состояние мишки ухудшилось: у него появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в уличный вольер. Тогда специалисты к основной терапии добавили нестероидные противовоспалительные препараты, из-за которых Диксону, как казалось, стало лучше, однако уже вскоре самочувствие косолапого снова ухудшилось. По словам врачей, причиной этого стала прогрессия поражения спинного мозга и вторичная инфекция мочевыводящих и дыхательных путей.

"Многие помнят, в каком ужасном состоянии прибыл к нам Диксон в сентябре прошлого года: истощённый, с огнестрельными ранениями и парализованными конечностями. Мало кто верил, что он хоть сколько-нибудь проживёт. Но мы решили сделать всё возможное, чтобы его вылечить", — отметили в зоопарке.

В уходе за Диксоном оказывали помощь ветврачи, нейрохирурги и специалисты по реабилитации, которые даже разработали для него специальную программу восстановления. Сотрудники зоопарка переоборудовали для него вольер и построили бассейн, в котором в октябре прошлого года он впервые искупался. С ним занимались на тренингах и даже заметили постепенное возвращение чувствительности задних лап.