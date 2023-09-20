Умер белый медведь Диксон из Московского зоопарка
Белый медведь Диксон. Обложка © T.me / Московский зоопарк
В Московском зоопарке скончался белый медведь Диксон, которого год назад спасли в Красноярском крае. Как сообщила пресс-служба зоопарка, хищник умер во сне от острой сердечно-лёгочной недостаточности.
Спасение и жизнь белого медведя Диксона в Московском зоопарке. Обложка © T.me / Московский зоопарк
"Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление", — говорится в сообщении.
Некоторое время назад состояние мишки ухудшилось: у него появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в уличный вольер. Тогда специалисты к основной терапии добавили нестероидные противовоспалительные препараты, из-за которых Диксону, как казалось, стало лучше, однако уже вскоре самочувствие косолапого снова ухудшилось. По словам врачей, причиной этого стала прогрессия поражения спинного мозга и вторичная инфекция мочевыводящих и дыхательных путей.
"Многие помнят, в каком ужасном состоянии прибыл к нам Диксон в сентябре прошлого года: истощённый, с огнестрельными ранениями и парализованными конечностями. Мало кто верил, что он хоть сколько-нибудь проживёт. Но мы решили сделать всё возможное, чтобы его вылечить", — отметили в зоопарке.
В уходе за Диксоном оказывали помощь ветврачи, нейрохирурги и специалисты по реабилитации, которые даже разработали для него специальную программу восстановления. Сотрудники зоопарка переоборудовали для него вольер и построили бассейн, в котором в октябре прошлого года он впервые искупался. С ним занимались на тренингах и даже заметили постепенное возвращение чувствительности задних лап.
"У нас были большие надежды, но, к сожалению, они не успели сбыться. Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасёнышу ещё один год жизни. Мы создали ему комфортные условия, ветеринарный уход, окружили заботой, вкусно кормили и дарили подарки. Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окружённый нашей любовью", — добавили сотрудники.
Напомним, в сентябре 2022 года краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли жители острова Диксон. На первый взгляд животное показалось самкой, но при осмотре эксперты поняли, что имеют дело с самцом. За жизнь косолапого боролись ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У него было множество огнестрельных ранений и паралич задних лап, а в груди, голове и позвоночнике обнаружили металл. При этом уточнялось, что из-за перелома позвонка, контузии спинного мозга и миелопатии мишка уже никогда не сможет ходить.