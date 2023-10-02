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1 октября, 23:36

Гризли растерзал семейную пару и их собаку в Канаде

CBC: Агрессивный медведь убил двух туристов в национальном парке Канады

Супружеская пара стала жертвой агрессивного медведя гризли в канадском национальном парке Банф. Туристы уведомили спасателей о нападении хищника, но те не смогли быстро прибыть на помощь из-за непогоды, сообщил телеканал CBC.

Сигнал бедствия с GPS-устройства сотрудники парка получили вечером 29 сентября. Воспользоваться вертолётом для эвакуации посетителей спасателям помешала нелётная погода, а потому они направились туда пешком. Однако спустя пять часов, когда подмога добралась до нужной локации, от туристов и их собаки остались лишь останки. Виновник трагедии также находился неподалёку. В целях безопасности он был убит.

Позже выяснилось, что растерзанные гризли муж и жена были заядлыми туристами. Администрация Банфа выразила родным и знакомым погибших соболезнования.

В Хакасии врачи 6 часов собирали по кусочкам лицо мужчины, растерзанное медведем

В Хакасии врачи 6 часов собирали по кусочкам лицо мужчины, растерзанное медведем

А ранее в Приморье объявился медведь с бидоном на голове. Животное долгое время пугало местных жителей, а после было застрелено инспекторами охотнадзора из-за агрессивного поведения.

Обложка ©

Unsplash / Marco Pagano

Илья Пушкарев
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