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12 сентября, 01:16

Измученный медведь с бидоном на голове вновь объявился в Приморье

Kp.ru: Медведь с бидоном на голове вновь объявился в приморском селе Барабаш

Медведь с бидоном на голове, которого заметили в конце августа в приморском селе Барабаш, вновь вышел к людям. Информацию о его спасении опровергли инспекторы и сообщили, что его поиски продолжаются.

Медведь с бидоном на голове вновь объявился в приморском селе Барабаш. Видео © t.me / Newsbox24.tv

Новое видео с бедным животным появилось в социальных сетях 12 сентября. На них видно, как медведь с бидоном на голове идёт вдоль реки. Местные жители задаются вопросами, как он мог спастись во время бушующих в Приморье тайфунов и как он питается. На последний вопрос ответ дали в пресс-службе охотнадзора.

"Он проломал дно бидона, поэтому теперь сосуд больше напоминает ветеринарный воротник для собак и кошек", — сообщили kp.ru. в ведомстве.

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Напомним, что медведя с бидоном на голове заметили в приморском селе Барабаш в конце августа. Измученное животное бродило по посёлку в надежде, что кто-нибудь сможет его освободить. На его поиски отправились инспекторы охотнадзора, полицейские и сотрудники нацпарка "Земля леопарда". Позднее появилась информация, что медведя поймали, однако она не подтвердилась.

Обложка ©

t.me / Newsbox24.tv

Оксана Попова
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