Измученный медведь с бидоном на голове вновь объявился в Приморье

Медведь с бидоном на голове, которого заметили в конце августа в приморском селе Барабаш, вновь вышел к людям. Информацию о его спасении опровергли инспекторы и сообщили, что его поиски продолжаются.

Медведь с бидоном на голове вновь объявился в приморском селе Барабаш. Видео © t.me / Newsbox24.tv

Новое видео с бедным животным появилось в социальных сетях 12 сентября. На них видно, как медведь с бидоном на голове идёт вдоль реки. Местные жители задаются вопросами, как он мог спастись во время бушующих в Приморье тайфунов и как он питается. На последний вопрос ответ дали в пресс-службе охотнадзора.

"Он проломал дно бидона, поэтому теперь сосуд больше напоминает ветеринарный воротник для собак и кошек", — сообщили kp.ru. в ведомстве.