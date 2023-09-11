Три наглых медведя не на шутку перепугали вахтовиков в Сибири

Медведица и её двое детёнышей не на шутку перепугали вахтовиков в Дудинке, что на севере Красноярского края. Из-за незваных и беспардонных гостей рабочим пришлось прятаться в бытовке.

На видео, которое снял один из вахтовиков, видно, как сначала косолапые попытались взломать гараж, а затем заинтересовались и домиком рабочих. После провальной попытки снести дверь один из мишек стал ломиться в бытовку, где прятался оператор с коллегами. В итоге хищникам не удалось осуществить свой план и они ни с чем ушли обратно в лес.