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11 сентября, 09:46

Три наглых медведя не на шутку перепугали вахтовиков в Сибири

В Красноярском крае вахтовик снял на видео ломившихся в бытовку трёх медведей

Медведица и её двое детёнышей не на шутку перепугали вахтовиков в Дудинке, что на севере Красноярского края. Из-за незваных и беспардонных гостей рабочим пришлось прятаться в бытовке.

Маму с медвежатами снимали из окна бытовки. Видео © VK / Городская Жизнь Лесосибирск

На видео, которое снял один из вахтовиков, видно, как сначала косолапые попытались взломать гараж, а затем заинтересовались и домиком рабочих. После провальной попытки снести дверь один из мишек стал ломиться в бытовку, где прятался оператор с коллегами. В итоге хищникам не удалось осуществить свой план и они ни с чем ушли обратно в лес.

На Сахалине испугались видео с "пожирающим человека" медведем, но всё оказалось совершенно не так

На Сахалине испугались видео с "пожирающим человека" медведем, но всё оказалось совершенно не так

А ранее Лайф публиковал видео, на котором водитель спокойно кормит огромного медведя на обочине. Мужчина настолько доверился хищнику, что повернулся к нему спиной. Действия развернулись в Хабаровском крае.

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Кадр из видео VK / Городская Жизнь Лесосибирск

Наталья Исакова
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