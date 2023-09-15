"Начал кидаться на людей": Медведя с бидоном на голове застрелили в Приморье
В Приморье застрелили медведя, ходившего с бидоном на голове
Инспекторы охотнадзора в Приморском крае застрелили медведя, который ходил в селе Барабаш с бидоном на голове. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.
"В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить", — говорится в сообщении.
Напомним, что медведя с бидоном на голове заметили в приморском селе Барабаш в конце августа. Измученное животное бродило по посёлку в надежде, что кто-нибудь сможет его освободить. На его поиски отправились инспекторы охотнадзора, полицейские и сотрудники нацпарка "Земля леопарда". Позднее появилась информация, что медведя поймали, однако она не подтвердилась. В сентябре инспекторы опровергли это сообщение. А несколько дней назад медведь вновь появился в селе Барабаш.
T.me / Борус