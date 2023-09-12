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12 сентября, 13:36

На Ямале поймали, усыпили и увезли в национальный парк медведя, кошмарившего местных жителей

Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя на Ямале

В Ямальском районе ЯНАО прошла настоящая операция по спасению белого медведя. Как рассказали Лайфу в Московском зоопарке, жалобы на косолапого начали поступать в начале сентября, когда он стал выходить к оленеводческим поселениям. Хищник разорил один из чумов и напал на тундровиков в фактории Усть-Юрибей.

Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя с Ямала. Видео предоставлено Лайфу

Обеспокоенные агрессивным поведением животного люди обратились за помощью в Росприроднадзор, а уже там связались с местными властями, специалистами Управления охраны животного мира ЯНАО и сотрудниками Московского зоопарка. После этого состоялось заседание рабочей группы, которая решила перевезти белого медведя подальше от стоянки оленеводов, чтобы защитить и их, и хищника.

В регион оперативно вылетели сотрудники зоопарка — главный ветеринарный врач Дмитрий Егоров, директор филиала "Зоосад в вотчине Деда Мороза" Андрей Солодков и заместитель начальника Центра воспроизводства редких видов животных Павел Рожков. Специалисты были осведомлены о месте обитания медведя, поэтому выдвинулись туда на вездеходах в сопровождении вертолёта.

Сначала хищник подошёл близко, однако потом испугался и убежал. Его удалось догнать только в 27 километрах от Яр-Сале, после чего Егоров усыпил животное выстрелом из пневморужья. Зоологи выяснили, что округу запугала достаточно упитанная, здоровая медведица. Ей установили чип для отслеживания местоположения и увезли на вертолёте подальше от цивилизации.

Спасённый на Ямале медведь. Фото предоставлено Лайфу

Спасённый на Ямале медведь. Фото предоставлено Лайфу

Новым местом жительства медведицы оказался национальный парк на полуострове Явай. Там ей вкололи антидот и проследили, чтобы она пришла в себя. Таким образом, удалось одновременно и обезопасить людей, и спасти занесённое в Красную книгу животное.

Новое место жительство найденного на Ямале белого медведя. Фото предоставлено Лайфу

Новое место жительство найденного на Ямале белого медведя. Фото предоставлено Лайфу

Измученный медведь с бидоном на голове вновь объявился в Приморье

Измученный медведь с бидоном на голове вновь объявился в Приморье

Другого белого медведя спасли год назад на острове Диксон Красноярского края. Животное в тяжёлом состоянии нашли в начале сентября, за его жизнь боролись ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У хищника диагностировали множество огнестрельных ранений и паралич задних лап, а в груди, голове и позвоночнике косолапого нашли металл. К сожалению, он больше никогда не сможет ходить. Однако медведь обзавёлся новым домом — Московским зоопарком.

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Фото предоставлено Лайфу

Матвей Константинов
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