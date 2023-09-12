На Ямале поймали, усыпили и увезли в национальный парк медведя, кошмарившего местных жителей
Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя на Ямале
В Ямальском районе ЯНАО прошла настоящая операция по спасению белого медведя. Как рассказали Лайфу в Московском зоопарке, жалобы на косолапого начали поступать в начале сентября, когда он стал выходить к оленеводческим поселениям. Хищник разорил один из чумов и напал на тундровиков в фактории Усть-Юрибей.
Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя с Ямала. Видео предоставлено Лайфу
Обеспокоенные агрессивным поведением животного люди обратились за помощью в Росприроднадзор, а уже там связались с местными властями, специалистами Управления охраны животного мира ЯНАО и сотрудниками Московского зоопарка. После этого состоялось заседание рабочей группы, которая решила перевезти белого медведя подальше от стоянки оленеводов, чтобы защитить и их, и хищника.
В регион оперативно вылетели сотрудники зоопарка — главный ветеринарный врач Дмитрий Егоров, директор филиала "Зоосад в вотчине Деда Мороза" Андрей Солодков и заместитель начальника Центра воспроизводства редких видов животных Павел Рожков. Специалисты были осведомлены о месте обитания медведя, поэтому выдвинулись туда на вездеходах в сопровождении вертолёта.
Сначала хищник подошёл близко, однако потом испугался и убежал. Его удалось догнать только в 27 километрах от Яр-Сале, после чего Егоров усыпил животное выстрелом из пневморужья. Зоологи выяснили, что округу запугала достаточно упитанная, здоровая медведица. Ей установили чип для отслеживания местоположения и увезли на вертолёте подальше от цивилизации.
Спасённый на Ямале медведь. Фото предоставлено Лайфу
Новым местом жительства медведицы оказался национальный парк на полуострове Явай. Там ей вкололи антидот и проследили, чтобы она пришла в себя. Таким образом, удалось одновременно и обезопасить людей, и спасти занесённое в Красную книгу животное.
Новое место жительство найденного на Ямале белого медведя. Фото предоставлено Лайфу
Другого белого медведя спасли год назад на острове Диксон Красноярского края. Животное в тяжёлом состоянии нашли в начале сентября, за его жизнь боролись ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У хищника диагностировали множество огнестрельных ранений и паралич задних лап, а в груди, голове и позвоночнике косолапого нашли металл. К сожалению, он больше никогда не сможет ходить. Однако медведь обзавёлся новым домом — Московским зоопарком.
Фото предоставлено Лайфу