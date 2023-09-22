В Хакасии врачи 6 часов собирали по кусочкам лицо мужчины, растерзанное медведем

Уникальную многочасовую операцию провели хирурги Республиканской больницы Хакасии, которым удалось восстановить лицо сборщику орехов, который пострадал при нападении медведя на юге Красноярского края. В больницу пациента доставили на вертолёте. Он находился в сознании, но в крайне тяжёлом состоянии.

Сперва врачи провели мужчине компьютерную томографию, которая показала, что мозг и кости черепной коробки после встречи с хищником уцелели, однако медведь полностью раздробил несчастному скуловые кости и кости носа, а ещё — верхнюю челюсть с зубами и нёбом. Также врачи выявили скальпированную рану затылочной области, повреждение лицевого нерва, прямой мышцы глаза, слюнной железы и множественные сквозные раны лица.

На снимках после томографии видно, что лицо мужчины после встречи с медведем серьёзно пострадало. Фото © t.me / Минздрав Хакасии

"Нам удалось выполнить все поставленные задачи. Мы сохранили пациенту верхнее нёбо, собрали все повреждённые кости лицевого скелета при помощи металлических пластин. Дальнейшие манипуляции были направлены на эстетическую составляющую, чтобы восстановить лицо в первозданном виде, каким оно было до травмы. Операция длилась шесть часов, и считаю, что прошла успешно", — рассказал завотделением челюстно-лицевой и пластической хирургии Республиканской клинической больницы имени Ремишевской Руслан Меллин.

После операции, где ему буквально по кусочкам собрали лицо, пациент стал быстро восстанавливаться. Фото © t.me / Минздрав Хакасии

Пациент быстро восстанавливается после операции. По прогнозам врачей, через три-четыре недели он сможет вернуться к привычной жизни. В ближайшее время его планируют перевести из реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии, где он продолжит лечение.