Были связаны ноги: В ручье в Ленинградской области нашли тело мужчины, которого искали десять дней
В Ленобласти нашли тело пропавшего мужчины со связанными ногами и ранениями
В Ленинградской области обнаружено тело мужчины, который пропал десять дней назад. Его обнаружили лежащим в ручье со связанными ногами. Об этом сообщает портал "78.ru". Уточняется, что погибшему 34 года, он ушёл из дома 14 октября и не вернулся.
Его поисками занимались волонтёры и представители отряда "Лиза алерт", однако нашла труп жительница Каменногорска. На теле погибшего обнаружено множество ножевых ранений. Сейчас правоохранители ищут причастного к гибели мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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