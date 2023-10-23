Были связаны ноги: В ручье в Ленинградской области нашли тело мужчины, которого искали десять дней

В Ленинградской области обнаружено тело мужчины, который пропал десять дней назад. Его обнаружили лежащим в ручье со связанными ногами. Об этом сообщает портал "78.ru". Уточняется, что погибшему 34 года, он ушёл из дома 14 октября и не вернулся.

Его поисками занимались волонтёры и представители отряда "Лиза алерт", однако нашла труп жительница Каменногорска. На теле погибшего обнаружено множество ножевых ранений. Сейчас правоохранители ищут причастного к гибели мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.