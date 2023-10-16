В Москве нашли тело женщины с ножевым ранением шеи
Прокуратура: Тело женщины с ножевым ранением на шее найдено в Новой Москве
Кадр с места, где был обнаружен труп женщины. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Тело женщины с ножевым ранением на шее обнаружили в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Около СНТ "Коммунарка-1" в Новой Москве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи", — говорится в сообщении.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль выяснение всех деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Личность подозреваемого пока не установлена.
Фельдшер психбригады зарезал сына, а перед этим мальчик позвонил маме со словами: "Папа сошёл с ума"
Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины. Её тело он бросил в ванне, а сам пытался скрыться в Подмосковье.