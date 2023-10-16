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16 октября, 17:38

В Москве нашли тело женщины с ножевым ранением шеи

Прокуратура: Тело женщины с ножевым ранением на шее найдено в Новой Москве

<p>Кадр с места, где был обнаружен труп женщины. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/3097" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Кадр с места, где был обнаружен труп женщины. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Тело женщины с ножевым ранением на шее обнаружили в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Около СНТ "Коммунарка-1" в Новой Москве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи", — говорится в сообщении.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль выяснение всех деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Личность подозреваемого пока не установлена.

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Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины. Её тело он бросил в ванне, а сам пытался скрыться в Подмосковье.

Наталья Исакова
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