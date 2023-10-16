В Москве нашли тело женщины с ножевым ранением шеи

Тело женщины с ножевым ранением на шее обнаружили в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Около СНТ "Коммунарка-1" в Новой Москве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи", — говорится в сообщении.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль выяснение всех деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Личность подозреваемого пока не установлена.