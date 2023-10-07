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7 октября, 07:22

Фельдшер психбригады зарезал сына, а перед этим мальчик позвонил маме со словами: "Папа сошёл с ума"

"Mash на Мойке": В Петербурге фельдшер психбригады убил своего сына

<p>Мальчик и отец, убивший его в Петербурге. Обложка © <a href="https://t.me/mashmoyka/13703" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

Мальчик и отец, убивший его в Петербурге. Обложка © "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге мужчина потерял рассудок и убил собственного сына. Как пишет "Mash на Мойке", около девяти часов вечера второклассник позвонил маме и сказал, что "папа сошёл с ума" и начал крушить всё в доме.

Когда связь оборвалась, женщина попросила бабушку мальчика поехать в квартиру. И та на месте увидела страшную картину: за незапертой дверью в коридоре сидел сам отец — 45-летний фельдшер психиатрической бригады подстанции скорой. Мужчина был весь в крови и что-то бормотал, а на кухне лежало тело его сына. Спасти ребёнка не удалось.

Мужчину забрали в шоковую операционную со множественными колото-резаными ранами груди и живота. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Теперь в этой жуткой истории разбираются правоохранители.

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А в Удмуртии мужчина зарезал сотрудника газовой службы и угнал его автомобиль. Однако далеко злоумышленник не уехал. Через некоторое время он выехал встречную полосу, столкнулся с грузовиком и погиб.

Матвей Константинов
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