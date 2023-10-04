Сестра жертвы психопата из Барнаула заявила, что он мог насильно её напоить

43-летняя жительница Барнаула Снежана, которую зверски убил любовник, отрезав ей грудь, никогда не пила. Поэтому озвученная в некоторых пабликах версия о том, что убийца пригласил женщину, чтобы выпить с ним, выглядит неправдоподобной. Об этом рассказала сестра Снежаны.

Подростки нашли тело убитой женщины в заброшенном здании в Барнауле. Видео © SHOT

"Мы не верим по одной простой причине — Снежана вообще никогда не пила. Только сок, лимонад, компот, воду, чай. Никогда она не пила алкоголь. Если только насильно он ей что-то залил", — отметила она в беседе с телеканалом "360".

Родственница добавила, что погибшая сестра была искренним и добрым человеком, любила гулять и путешествовать. Об убийце она ничего не знает, так как живёт в другом городе и не общалась со Снежаной насчёт мужчин.