Сестра жертвы психопата из Барнаула заявила, что он мог насильно её напоить
Телеканал "360": Убитую в Барнауле женщину могли заставить выпить алкоголь
Жительница Барнаула, которой мужчина отрезал грудь в порыве злости. Обложка © Telegram / SHOT
43-летняя жительница Барнаула Снежана, которую зверски убил любовник, отрезав ей грудь, никогда не пила. Поэтому озвученная в некоторых пабликах версия о том, что убийца пригласил женщину, чтобы выпить с ним, выглядит неправдоподобной. Об этом рассказала сестра Снежаны.
Подростки нашли тело убитой женщины в заброшенном здании в Барнауле. Видео © SHOT
"Мы не верим по одной простой причине — Снежана вообще никогда не пила. Только сок, лимонад, компот, воду, чай. Никогда она не пила алкоголь. Если только насильно он ей что-то залил", — отметила она в беседе с телеканалом "360".
Родственница добавила, что погибшая сестра была искренним и добрым человеком, любила гулять и путешествовать. Об убийце она ничего не знает, так как живёт в другом городе и не общалась со Снежаной насчёт мужчин.
Напомним, ранее судимый житель Алтайского края задушил 43-летнюю возлюбленную, когда она сказала, что хочет прекратить с ним отношения. Убийца вспорол уже умершей женщине живот и отрезал ей грудь, которую затем выбросил в ближайшую речку. Тело он оставил в подполе дома. На допросе мужчина пытался косить под дурачка, чтобы вместо тюрьмы попасть в психиатрическую клинику. Но, по словам следователей, ему это не удастся, поскольку признаков помутнения рассудка у убийцы нет.