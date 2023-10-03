"Не доставайся ты никому": Криминалист объяснил, зачем психопат из Барнаула отрезал грудь любовнице
Эксперт Игнатов: Житель Барнаула мог убить любовницу случайно в порыве ярости
43-летний Павел Волков показывает, куда выкинул отрезанную грудь убитой им женщины. Фото © SHOT
Житель Барнаула, который зверски убил любовницу и отрезал ей грудь, скорее всего, принадлежит к категории "ревнивых психопатов": в обычной жизни они кажутся вменяемыми, однако, как только половинка даёт им повод для ревности, чувства застилают их разум. Об этом Лайфу рассказал криминалист и бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ Михаил Игнатов.
"Скорее всего, он такой потенциальный ревнивец, ревнивый психопат, который от чувства ревности способен на всё. Есть такие люди — вроде нормальный, вроде вменяемый, но вот что касается душевных чувств, есть такое выражение: у человека падает планка. Наверное, он из той категории. У него упала планка, и он уже выполнял всё, как говорится, на автомате", — сказал эксперт.
Игнатов не исключил, что мужчина убил любовницу вот в таком порыве ярости, возможно, даже по неосторожности, случайно. Но вовремя остановиться неадекват не смог, поэтому дело дошло до расчленения.
"Я затрудняюсь ответить, почему именно грудь. Наверное, у него было акцентировано внимание на груди, может быть, в его маниакальном сознании вся прелесть женщины заключалась в груди, поэтому он решил: "Не достанься ты никому", а потом отрезал её. Кого-то ноги привлекают — так, может быть, он ноги отрубит, кого-то — другие части тела женского", — добавил собеседник Лайфа.
Ранее Лайф рассказывал, что судимый житель Алтайского края задушил 43-летнюю возлюбленную, когда она сказала, что хочет прекратить с ним отношения. Убийца вспорол живот уже умершей женщине, отрезал ей грудь, оставил труп в подполе дома, а остальные части тела выбросил в ближайшую речку. На допросе ревнивец пытался косить под дурачка, чтобы вместо тюрьмы попасть в психиатрическую клинику. Но, по словам следователей, ему это не удастся, поскольку признаков помутнения рассудка у убийцы нет.