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3 октября, 11:40

"Не доставайся ты никому": Криминалист объяснил, зачем психопат из Барнаула отрезал грудь любовнице

Эксперт Игнатов: Житель Барнаула мог убить любовницу случайно в порыве ярости

<p>43-летний Павел Волков показывает, куда выкинул отрезанную грудь убитой им женщины. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

43-летний Павел Волков показывает, куда выкинул отрезанную грудь убитой им женщины. Фото © SHOT

Житель Барнаула, который зверски убил любовницу и отрезал ей грудь, скорее всего, принадлежит к категории "ревнивых психопатов": в обычной жизни они кажутся вменяемыми, однако, как только половинка даёт им повод для ревности, чувства застилают их разум. Об этом Лайфу рассказал криминалист и бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ Михаил Игнатов.

"Скорее всего, он такой потенциальный ревнивец, ревнивый психопат, который от чувства ревности способен на всё. Есть такие люди — вроде нормальный, вроде вменяемый, но вот что касается душевных чувств, есть такое выражение: у человека падает планка. Наверное, он из той категории. У него упала планка, и он уже выполнял всё, как говорится, на автомате", сказал эксперт.

Игнатов не исключил, что мужчина убил любовницу вот в таком порыве ярости, возможно, даже по неосторожности, случайно. Но вовремя остановиться неадекват не смог, поэтому дело дошло до расчленения.

"Я затрудняюсь ответить, почему именно грудь. Наверное, у него было акцентировано внимание на груди, может быть, в его маниакальном сознании вся прелесть женщины заключалась в груди, поэтому он решил: "Не достанься ты никому", а потом отрезал её. Кого-то ноги привлекают — так, может быть, он ноги отрубит, кого-то — другие части тела женского", — добавил собеседник Лайфа.

Неадекват из Барнаула показал, куда выбросил отрезанную грудь любовницы после расправы

Неадекват из Барнаула показал, куда выбросил отрезанную грудь любовницы после расправы

Ранее Лайф рассказывал, что судимый житель Алтайского края задушил 43-летнюю возлюбленную, когда она сказала, что хочет прекратить с ним отношения. Убийца вспорол живот уже умершей женщине, отрезал ей грудь, оставил труп в подполе дома, а остальные части тела выбросил в ближайшую речку. На допросе ревнивец пытался косить под дурачка, чтобы вместо тюрьмы попасть в психиатрическую клинику. Но, по словам следователей, ему это не удастся, поскольку признаков помутнения рассудка у убийцы нет.

Ольга Годуненко
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