"Не доставайся ты никому": Криминалист объяснил, зачем психопат из Барнаула отрезал грудь любовнице

Житель Барнаула, который зверски убил любовницу и отрезал ей грудь, скорее всего, принадлежит к категории "ревнивых психопатов": в обычной жизни они кажутся вменяемыми, однако, как только половинка даёт им повод для ревности, чувства застилают их разум. Об этом Лайфу рассказал криминалист и бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ Михаил Игнатов.

"Скорее всего, он такой потенциальный ревнивец, ревнивый психопат, который от чувства ревности способен на всё. Есть такие люди — вроде нормальный, вроде вменяемый, но вот что касается душевных чувств, есть такое выражение: у человека падает планка. Наверное, он из той категории. У него упала планка, и он уже выполнял всё, как говорится, на автомате", — сказал эксперт.

Игнатов не исключил, что мужчина убил любовницу вот в таком порыве ярости, возможно, даже по неосторожности, случайно. Но вовремя остановиться неадекват не смог, поэтому дело дошло до расчленения.

"Я затрудняюсь ответить, почему именно грудь. Наверное, у него было акцентировано внимание на груди, может быть, в его маниакальном сознании вся прелесть женщины заключалась в груди, поэтому он решил: "Не достанься ты никому", а потом отрезал её. Кого-то ноги привлекают — так, может быть, он ноги отрубит, кого-то — другие части тела женского", — добавил собеседник Лайфа.