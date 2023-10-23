Ушёл из дома с 200 тыс. рублей и двумя телефонами: В Москве расследуют странную смерть 13-летнего подростка

В Москве обнаружили тело мальчика, который ушёл из дома рано утром. 13-летний парень взял с собой 200 тысяч рублей наличкой и два телефона — свой и отца. Странную смерть подростка расследуют правоохранители.

По информации SHOT, родители мальчика проснулись утром 22 октября и обнаружили пропажу сына. Позже выяснилось, что из дома пропали отцовский телефон и деньги. Супружеская пара в панике обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело семиклассника спустя несколько часов — на пристройке 30-этажного дома в Беговом. Предполагается, что мальчик ранним утром отправился снимать контент для соцсетей на два телефона, пока родители не проснулись. Вероятно, он вышел на общий балкон и случайно сорвался вниз. Для чего школьнику нужны были деньги — неизвестно.