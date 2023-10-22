В Нальчике маленький ребёнок погиб, выпав из окна на седьмом этаже

В городе Нальчике Кабардино-Балкарии из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже многоквартирного дома, выпал ребёнок 2021 года рождения. В результате падения малыш погиб. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, инцидент произошёл днём 22 октября на улице Балкарской. СК проводит проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства ЧП.

"Инициировано проведение доследственной проверки по факту падения малолетнего ребёнка из окна", — сказано в телеграм-канале ведомства.