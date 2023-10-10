Семиклассница выпала из окна третьего этажа прямо во время урока в КБР
В КБР семиклассница выжила после падения из окна третьего этажа во время урока
Семиклассница выпала из окна третьего этажа в школе в Кабардино-Балкарии прямо во время урока. Об этом сообщает SHOT.
Семиклассница из города Прохладного (КБР) после падения из окна третьего этажа во время урока. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на уроке русского языка в городе Прохладном. К счастью, школьница осталась жива. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии в городскую больницу. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф писал, что пьяная россиянка сломала обе ноги во время погони за парнем через окно. Инцидент произошёл в Екатеринбурге.
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