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10 октября, 17:46

Семиклассница выпала из окна третьего этажа прямо во время урока в КБР

В КБР семиклассница выжила после падения из окна третьего этажа во время урока

Семиклассница выпала из окна третьего этажа в школе в Кабардино-Балкарии прямо во время урока. Об этом сообщает SHOT.

Семиклассница из города Прохладного (КБР) после падения из окна третьего этажа во время урока. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на уроке русского языка в городе Прохладном. К счастью, школьница осталась жива. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии в городскую больницу. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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Ранее Лайф писал, что пьяная россиянка сломала обе ноги во время погони за парнем через окно. Инцидент произошёл в Екатеринбурге.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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