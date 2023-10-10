Семиклассница выпала из окна третьего этажа прямо во время урока в КБР

Семиклассница выпала из окна третьего этажа в школе в Кабардино-Балкарии прямо во время урока. Об этом сообщает SHOT.

Семиклассница из города Прохладного (КБР) после падения из окна третьего этажа во время урока. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на уроке русского языка в городе Прохладном. К счастью, школьница осталась жива. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии в городскую больницу. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.