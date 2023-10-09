Пьяная россиянка сломала обе ноги во время погони за парнем через окно

Молодая жительница Екатеринбурга выпала из окна многоэтажки, находясь в нетрезвом виде. Об этом со ссылкой на очевидцев произошедшего сообщил портал e1.ru.

Трагедия случилась вечером 8 октября на улице Надеждинской на Сортировке. Пострадавшая выжила, но получила травмы конечностей. До прибытия медиков помощь бедолаге оказали прохожие.

"Она пыталась догнать то ли своего парня, то ли подростков, которым угрожала вызовом полиции из-за того, что они сидели в подъезде. При этом сама девушка была в состоянии алкогольного опьянения", — цитирует портал свидетеля инцидента.