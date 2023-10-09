Пьяная россиянка сломала обе ноги во время погони за парнем через окно
Екатеринбурженка выпала из окна и сломала обе ноги
Молодая жительница Екатеринбурга выпала из окна многоэтажки, находясь в нетрезвом виде. Об этом со ссылкой на очевидцев произошедшего сообщил портал e1.ru.
Трагедия случилась вечером 8 октября на улице Надеждинской на Сортировке. Пострадавшая выжила, но получила травмы конечностей. До прибытия медиков помощь бедолаге оказали прохожие.
"Она пыталась догнать то ли своего парня, то ли подростков, которым угрожала вызовом полиции из-за того, что они сидели в подъезде. При этом сама девушка была в состоянии алкогольного опьянения", — цитирует портал свидетеля инцидента.
А новосибирская школьница едва не стала инвалидом, когда упала со сломанного стула в школьной столовой. Девочка получила перелом спины, но учитель не соизволил вызвать медиков, а лишь отправил ученицу домой с тяжёлым рюкзаком.
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