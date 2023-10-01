"Корчилась от боли": В Новосибирске девочка сломала позвоночник из-за халатности учительницы

В Новосибирске третьеклассница сломала позвоночник на перемене. Как рассказала подписчица телеграм-канала "Инцидент Новосибирск", её дочь — ученица школы № 198 — 25 сентября посетила столовую. Туда детей сопровождала преподаватель. Девочке не достался стул, и она попросила его у учителя, но получила сломанный.

"Она на него села и сразу упала на бетонный пол на спину. Под поясницу попала ножка стула... Учитель принесла сломанный стул, зная о том, что стулья ломают старшеклассники. Она не стала осматривать стул на исправность", — пишет женщина.

В таком состоянии школьница просидела два урока, после чего обратилась к учителю с жалобами на боль. Её, нарушив регламент и не отправив к медику, отпустили домой. Всю дорогу, указала мать, девочка несла тяжёлый рюкзак и корчилась от боли.

Женщина приехала домой и отвезла ребёнка в больницу, где ему диагностировали перелом позвоночного отдела. На данный момент школьница уже выписана, её ждёт реабилитация и предстоит носить корсет, который будет готов только 10 октября. Лечение продлится два года.

"Я позвонила учителю, и она рассказала со смехом, что стулья ломают старшеклассники. Учитель даже не извинилась", — добавила мать.