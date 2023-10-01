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1 октября, 11:33

"Корчилась от боли": В Новосибирске девочка сломала позвоночник из-за халатности учительницы

В Новосибирске девочка сломала позвоночник, упав со сломанного стула в школе

<p>Девочка, сломавшая позвоночник в одной из школ Новосибирска. Обложка © <a href="https://t.me/inc54/16520" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Инцидент Новосибирск"</p>

Девочка, сломавшая позвоночник в одной из школ Новосибирска. Обложка © Telegram / "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске третьеклассница сломала позвоночник на перемене. Как рассказала подписчица телеграм-канала "Инцидент Новосибирск", её дочь — ученица школы № 198 — 25 сентября посетила столовую. Туда детей сопровождала преподаватель. Девочке не достался стул, и она попросила его у учителя, но получила сломанный.

"Она на него села и сразу упала на бетонный пол на спину. Под поясницу попала ножка стула... Учитель принесла сломанный стул, зная о том, что стулья ломают старшеклассники. Она не стала осматривать стул на исправность", пишет женщина.

В таком состоянии школьница просидела два урока, после чего обратилась к учителю с жалобами на боль. Её, нарушив регламент и не отправив к медику, отпустили домой. Всю дорогу, указала мать, девочка несла тяжёлый рюкзак и корчилась от боли.

Женщина приехала домой и отвезла ребёнка в больницу, где ему диагностировали перелом позвоночного отдела. На данный момент школьница уже выписана, её ждёт реабилитация и предстоит носить корсет, который будет готов только 10 октября. Лечение продлится два года.

"Я позвонила учителю, и она рассказала со смехом, что стулья ломают старшеклассники. Учитель даже не извинилась", добавила мать.

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А в Подмосковье 14-летний школьник распылил перцовый баллончик прямо во время урока. Пострадало десять человек. Большинству оказали помощь на месте, трёх девочек госпитализировали с ожогами слизистой.

Матвей Константинов
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