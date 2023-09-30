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30 сентября, 10:07

Ученик попытался сорвать уроки перцовкой и отравил половину одноклассников в Подмосковье

Десять учеников пострадали после распыления перцового баллончика в школе в Клину

Попытка 14-летнего ученика пораньше уйти домой обернулась отравлением десяти его одноклассников в школе № 16 подмосковного Клина. Как стало известно Mash, чтобы сорвать урок, он распылил перцовый баллончик.

События развивались накануне около 10 утра. Школьник распылил перцовку прямо под партой во время занятия. В итоге отравилась половина класса, скорую ребятам вызвал охранник. Большинству пострадавших оказали помощь на месте, трёх девочек госпитализировали с ожогами слизистой. Они остаются под наблюдением врачей.

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А в дагестанском городе Каспийске четвероклассник сообщил полиции о "минировании" школы, чтобы не идти на уроки. Девятилетний мальчик позвонил в полицию с телефона мамы, что позволило сотрудникам сразу его вычислить и наведаться для разговора.

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Андрей Бражников
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