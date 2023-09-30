Ученик попытался сорвать уроки перцовкой и отравил половину одноклассников в Подмосковье

Попытка 14-летнего ученика пораньше уйти домой обернулась отравлением десяти его одноклассников в школе № 16 подмосковного Клина. Как стало известно Mash, чтобы сорвать урок, он распылил перцовый баллончик.

События развивались накануне около 10 утра. Школьник распылил перцовку прямо под партой во время занятия. В итоге отравилась половина класса, скорую ребятам вызвал охранник. Большинству пострадавших оказали помощь на месте, трёх девочек госпитализировали с ожогами слизистой. Они остаются под наблюдением врачей.