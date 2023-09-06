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6 сентября, 10:36

Пауэрбанк взорвался в портфеле школьницы в Петербургской гимназии

В коридоре гимназии № 642, что находится на Морской набережной в Петербурге, в портфеле одной из учениц взорвался пауэрбанк. Об этом сообщил канал "Mash на Мойке".

Взорвавшийся пауэрбанк дымит в рюкзаке школьницы. Видео © t.me / Mash на Мойке

Очевидцы рассказали, что всё произошло около часа назад. Помещение затянул дым, а школьников и сотрудников учебного заведения в срочном порядке вывели из здания. Всё обошлось благополучно: пострадавших нет. В учебном заведении подтвердили сообщения и рассказали, что последствия ЧП уже устранены.

"Во время перемены у обучающейся 7 класса в рюкзаке задымился PowerBank. Задымление было оперативно устранено. В настоящий момент учебный процесс возобновлён", сказано в сообщении.

Под Петербургом ребёнок чуть не сгорел из-за вспыхнувшего в палатке пауэрбанка

Под Петербургом ребёнок чуть не сгорел из-за вспыхнувшего в палатке пауэрбанка

Случай, к сожалению, не единичный. К примеру, очень похожая ситуация произошла весной в столице. Китайский портативный аккумулятор взорвался в рюкзаке у восьмиклассницы в московской школе № 1570. Школьница успела достать телефон из сумки, но остальное её содержимое сгорело вместе с портфелем.

Обложка ©

t.me / Mash на Мойке

Юрий Лысенко
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