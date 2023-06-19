Под Петербургом ребёнок чуть не сгорел из-за вспыхнувшего в палатке пауэрбанка
"Mash на Мойке": Под Петербургом 12-летний мальчик получил ожоги из-за пауэрбанка
В Ленинградской области 12-летний мальчик едва не сгорел заживо в туристической палатке. Предположительно, пожар произошёл из-за загоревшегося портативного зарядного устройства.
Инцидент случился рядом с озером недалеко от посёлка имени Свердлова. Мальчик отдыхал там вместе с отцом и друзьями, пишет "Mash на Мойке". Когда взрослые ушли в магазин, произошло возгорание, ребёнок получил термические ожоги нескольких областей тела, также у него диагностирован ожог третьей степени.
Вернувшись, отец обнаружил на месте происшествия обугленный пауэрбанк. Мужчина предполагает, что именно это устройство стало причиной возгорания. Сейчас его изучают специалисты. Пострадавший мальчик находится в тяжёлом состоянии.
Ранее IT-эксперт предупредил о риске пожара при перегреве смартфона. Поэтому гаджет лучше не брать с собой в кровать.
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