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19 июня, 09:10

Под Петербургом ребёнок чуть не сгорел из-за вспыхнувшего в палатке пауэрбанка

"Mash на Мойке": Под Петербургом 12-летний мальчик получил ожоги из-за пауэрбанка

В Ленинградской области 12-летний мальчик едва не сгорел заживо в туристической палатке. Предположительно, пожар произошёл из-за загоревшегося портативного зарядного устройства.

Инцидент случился рядом с озером недалеко от посёлка имени Свердлова. Мальчик отдыхал там вместе с отцом и друзьями, пишет "Mash на Мойке". Когда взрослые ушли в магазин, произошло возгорание, ребёнок получил термические ожоги нескольких областей тела, также у него диагностирован ожог третьей степени.

Вернувшись, отец обнаружил на месте происшествия обугленный пауэрбанк. Мужчина предполагает, что именно это устройство стало причиной возгорания. Сейчас его изучают специалисты. Пострадавший мальчик находится в тяжёлом состоянии.

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Unsplash

Илья Суриков
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