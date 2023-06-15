IT-эксперт назвал 2 веские причины не брать смартфон в кровать

Пользоваться смартфоном в постели опасно, так как современные гаджеты могут воспламеняться от повышенных температур при их активном использовании, предупредил в беседе с "Газетой.ru" IT-эксперт, управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

"Перегрев батареи грозит поломкой гаджета или даже воспламенением — такие случаи есть, о них все наслышаны. Во время сна мы можем просто лечь на телефон и повредить его батарею, что также может грозить воспламенением. Так что точно не стоит пользоваться смартфоном в кровати, особенно перед сном", — рекомендует он.

Особенно опасно держать смартфон в постели, когда он подключён к зарядному устройству, заметил Самойленко. Эксперт призывает не забывать и о вреде гаджета для здоровья. А когда смартфон ещё и подключён к зарядному устройству, риск значительно повышается. Производители телефонов так или иначе говорят о том, что пользоваться гаджетом во время зарядки не стоит, но владельцы всё равно нарушают это правило, добавил он.