Описана самая частая причина проблем с зарядкой смартфона

Проблема с зарядкой смартфона может возникнуть не из-за механического повреждения, а по причине загрязнения порта, в который устанавливается зарядный кабель. Об этом рассказал ведущий технический специалист Gem4me Ваге Закарян.

"Порт для зарядки может просто засориться. И это происходит очень часто, ведь телефон приходится почти всегда носить с собой, а значит, он может засориться в кармане одежды или в сумке. Засорить зарядный порт может пыль, мелкий мусор и даже шерсть домашних животных", — пояснил специалист в беседе с "Газетой.ru".

Как отметил эксперт, так как загрязнение происходит постепенно, многие пользователи до последнего не понимают, что причина именно в этом. Чтобы решить проблему, необходимо прочистить порт щёткой или продуть его холодным воздухом. Если самостоятельная прочистка не дала нужного результата, то можно обратиться к специалисту, так как сотрудник сервисного центра сможет сделать более качественную очистку контактов.

Закарян указал, что подобная проблема может появиться не только из-за загрязнения, но и из-за намокания смартфона. В этом случае гаджет в первую очередь нужно просушить, а после можно ещё раз попробовать зарядить мобильное устройство.