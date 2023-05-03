Россиянам объяснили, как вычислить и прекратить слежку через камеру смартфона
Доцент Тимофеев: Быстрая разрядка смартфона может говорить о слежке через камеру
Чтобы понять, следят ли за вами через смартфон, нужно проверить, есть ли у скачиваемых приложений доступ к камере. Об этом сообщил агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
Если приложения имеют доступ к камере, им нужно его отключить и впредь контролировать согласие на такие запросы. Если доступ есть, его следует отключить, советует Тимофеев.
"Вычислить слежку можно, проверив расход энергии. Для этого нужно в меню "Настройки" выбрать пункт "Аккумулятор" и посмотреть сведения об энергопотреблении. Если оно в основном идёт через камеру — подозрения небеспочвенны", — объяснил специалист.
Кроме того, можно посмотреть, на что расходуется трафик. Ведь лимит можно быстро исчерпать, если вести постоянную видеотрансляцию. Особо "мнительным" Тимофеев посоветовал приобрести чехол со шторками камер.
Ранее доктор юридических наук Георгий Абшилава рассказал Лайфу, в каких случаях слежка за женой противоречит уголовному законодательству и даже может обернуться тюрьмой.
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