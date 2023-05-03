Россиянам объяснили, как вычислить и прекратить слежку через камеру смартфона

Чтобы понять, следят ли за вами через смартфон, нужно проверить, есть ли у скачиваемых приложений доступ к камере. Об этом сообщил агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.



Если приложения имеют доступ к камере, им нужно его отключить и впредь контролировать согласие на такие запросы. Если доступ есть, его следует отключить, советует Тимофеев.

"Вычислить слежку можно, проверив расход энергии. Для этого нужно в меню "Настройки" выбрать пункт "Аккумулятор" и посмотреть сведения об энергопотреблении. Если оно в основном идёт через камеру — подозрения небеспочвенны", — объяснил специалист.

Кроме того, можно посмотреть, на что расходуется трафик. Ведь лимит можно быстро исчерпать, если вести постоянную видеотрансляцию. Особо "мнительным" Тимофеев посоветовал приобрести чехол со шторками камер.