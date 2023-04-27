Названо 5 "невинных" способов слежки за женой, за которые мужа могут упечь в тюрьму

Ревность может привести на скамью подсудимых, если муж шпионит за женой, пытаясь уличить её в измене. Адвокат Георгий Абшилава рассказал Лайфу, в каких случаях такая слежка противоречит уголовному законодательству и даже может обернуться тюрьмой.

1. Установка прослушивающих устройств. В России запрещены незаконный оборот и использование шпионской аппаратуры частными лицами. Уголовная ответственность за это предусмотрена статьёй 138.1 УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Нарушителю грозит до четырёх лет лишения свободы.

Адвокат Георгий Абшилава рассказал, когда слежка за женой является преступлением. © Фото предоставлено героем публикации.

2. Взлом страниц в соцсетях и электронной почты. Многие не догадываются, что это уголовно наказуемое деяние. Ответственность за него предусмотрена ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации", максимальное наказание — до двух лет тюрьмы.

3. Чтение переписки супруги. В России тайна переписки охраняется законом, даже если речь идёт о ваших близких. Нарушителю будет вменяться ст. 138 УК РФ "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений". В этом случае ревнивец может отправиться на исправительные работы до года.

4. Сбор информации о личной жизни жены. Даже в браке женщина имеет право на личную жизнь. Сбор информации о супруге, в том числе и посредством физической слежки, карается по ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Мужчина может отправиться в тюрьму на год или два.

5. Незаконная детективная деятельность. "Шпионскими" вещами могут заниматься только лица с соответствующей лицензией. Если вы решите сами расследовать предполагаемую измену супруги, то нарушите законодательство. В КоАП есть статья 20.16 "Незаконная частная детективная или охранная деятельность", где в качестве наказания предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей.