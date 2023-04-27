Юрист предупредил об уголовном наказании за сорванные с клумбы цветы

Тем, кто привык срывать растения, высаженные на клумбах, стоит помнить о грозящей им административной или даже уголовной ответственности, предупредил юрист Владислав Кочерин. Он отметил, что такие — это чья-то собственность, за порчу которой на человека могут написать заявление в полицию.

"Надо понимать, что цветы на клумбах высажены кем-то, а значит у них есть собственник, обычно это городские власти. Когда цветы пытаются сорвать, это можно рассматривать как попытку похитить чужую собственность. Юридическое лицо, которое занималось высадкой этих цветов, может написать заявление в полицию и привлечь похитителя к ответственности – административной или даже уголовной", — пояснил Кочерин радио Sputnik.

Он подчеркнул, что степень ответственности определяют обстоятельства правонарушения. Так, попытка присвоить или подарить кому-то цветы рассматривается как мелкое хищение, то есть административное правонарушение. За такое могут оштрафовать на сумму, в пять раз превышающую стоимость хищения или арестовать на 15 суток (возможно применение обоих вариантов наказания одновременно).

Правда, если стоимость букета выше 2,5 тысяч рублей, преступление будет наказываться уже по уголовной статье, по ней может грозить до двух лет лишения свободы. Если же человек сорвал цветы и тут же выбросил их, это будут расценивать как мелкое хулиганство, за которое придётся заплатить штраф в тысячу рублей или отправиться под арест на 15 суток.