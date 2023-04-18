Россиян предупредили об опасности клумб из старых покрышек

Использование старых покрышек для обустройства дачных клумб небезопасно для здоровья, в результате могут развиться острые респираторные заболевания. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил автоэксперт Антон Трошанов.

"Автомобильные покрышки — это отходы четвёртого класса опасности. К этому классу относится много видов отходов, которые мы точно не хотели бы видеть у себя, а вот шины мы почему-то не считаем опасными и ставим клумбы из них перед своими домами. Постоянное соседство со старой резиной может негативно повлиять на здоровье", — отметил он.