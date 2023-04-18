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18 апреля, 12:30

Россиян предупредили об опасности клумб из старых покрышек

Автоэксперт Трошанов: Превращать старые шины в клумбы опасно для здоровья

<p>"Лебеди" из старых шин — плохая идея для украшения дачного участка. Фото © Shutterstock</p>

"Лебеди" из старых шин — плохая идея для украшения дачного участка. Фото © Shutterstock

Использование старых покрышек для обустройства дачных клумб небезопасно для здоровья, в результате могут развиться острые респираторные заболевания. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил автоэксперт Антон Трошанов.

"Автомобильные покрышки — это отходы четвёртого класса опасности. К этому классу относится много видов отходов, которые мы точно не хотели бы видеть у себя, а вот шины мы почему-то не считаем опасными и ставим клумбы из них перед своими домами. Постоянное соседство со старой резиной может негативно повлиять на здоровье", — отметил он.

По словам специалиста, такие "элементы декора" долговечны, однако портят экологию. Трошанов рекомендует сдавать резину на переработку, например в шиномонтаж.

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Никита Осипов
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