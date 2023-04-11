Названы 5 простых правил шиномонтажа для продления срока службы резины

Чтобы автомобильные шины дольше прослужили, их нужно правильно хранить и устанавливать. РИА "ФедералПресс" собрало советы экспертов по шиномонтажу в преддверии летнего сезона.

1. Не меняйте резину, пока столбик термометра не поднимется выше +7. Если переобуться слишком рано, то летние шины пострадают от холодов и станут менее эластичными, что в дальнейшем чревато плохим сцеплением с дорогой и рисками аварийности.

2. Следите, чтобы резина не полысела. Это может обернуться не только ДТП, но и штрафами. По закону глубина протектора летних шин у легковых автомобилей не должна быть меньше 1,6 миллиметра, напоминает издание.

3. Нельзя устанавливать не подходящие по размеру колёса. Обязательно учитывайте рекомендации производителя касательно этого момента. Если выбрать покрышки "на глаз", то машина потеряет в управляемости, а данные спидометра станут менее точными. Кроме того, такие шины начнут задевать кузов и подвеску.

4. Следите за давлением в колёсах. Если у них есть для этого специальные датчики, то предупредите об этом специалиста в шиномонтаже, потому что неправильная разбортировка может привести их в негодность. Также строго соблюдайте советы производителя о давлении в резине. И помните: чем больше пассажиров и багажа, тем сильнее нужно накачать колёса.

5. Храните резину без дисков в вертикальном положении, её нельзя вешать на стену или складывать "колодцем". При этом каждый месяц шины следует переворачивать. Перед хранением их нужно тщательно помыть, убрать небольшие камешки из протектора и отметить мелом сторону, на которой стояло колесо. При желании можно сдать резину на специальный склад до следующей зимы. Обойдётся услуга в 3–4 тысячи рублей за полгода.