Эксперт назвал шесть главных ошибок при уборке салона машины

Генеральную уборку автомобиля нужно проводить минимум раз в полгода, а если в семье есть дети и животные, то чистить салон придётся один-два раза в месяц. Об этом Лайфу рассказал эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов.

"Уборка автомобиля включает в себя чистку снаружи и внутри машины. Снаружи необходимо сбить грязь, нанести моющее средство, дать ему подействовать согласно инструкции по использованию. Далее оно смывается, начиная с крыши. Затем автовладелец, как правило, протирает кузов тряпкой из микрофибры", — пояснил он.

Из салона и багажника нужно вынуть коврики и убрать мусор, пропылесосить пространство, особенно под сиденьями, а также протереть стёкла внутри, пластиковые панели и очистить дефлектор мягкой кисточкой, продолжил специалист. Не следует забывать о смене фильтров, а вентиляционные решётки можно продуть компрессором. За зиму реагенты способны вызвать коррозию днища, порогов и кузова, поэтому будет не лишним нанести антикоррозийное средство.

"Полезно нанести на капот специальный воск, который будет отталкивать влагу. Часто после долгой эксплуатации возникает скрип в дверях. Избавиться от него поможет силиконовая смазка. Кондиционер зимой не используется, поэтому он нуждается в очистке. Обычно для этого применяют пылесос, а затем дезинфицирующие спреи. На стёкла снаружи необходимо нанести антидождь, а внутри — антизапотеватель", — добавил Соколов.

По его словам, автовладельцы часто жалуются на неприятный запах в салоне. Чтобы избавиться от него, можно протереть все поверхности влажной тряпкой, смоченной в уксусе, а на креслах оставить пищевую соду, после чего убрать её пылесосом. Также помогает кофе, насыпанный в стакан, его приятный аромат быстро распространится по авто.

Соколов добавил, что для удаления грязи из труднодоступных мест подойдёт слайм, а следы насекомых уберёт WD-40. Шерсть от животных, отметил эксперт, легко собрать роликом для чистки одежды, а для липких въевшихся загрязнений используйте меламиновую губку.

Соколов предупредил и о самых распространённых ошибках автовладельцев, приводящих к порче машины. Первая — использование абразивных моющих средств. Вторая — слишком горячая или холодная вода, от чего краска может облупиться. Третья — одно ведро и для шампуня, и для ополаскивания. Четвёртая — применение сухих тряпок для очистки "торпедо", что сделает поверхность матовой. Пятая ошибка — использование бытовых средств, которые испортят автокраску.

"И шестая ошибка — это использование махровых полотенец. Лучше применять полотенце или перчатку из микрофибры, а не махровое, потому что оно оставит много волокон на стекле", — подытожил собеседник Лайфа.