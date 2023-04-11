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11 апреля, 16:51

Дачникам назвали неожиданный способ улучшить урожай

Эксперт Туманов рекомендовал сажать на даче цветы для лучшего урожая

Высадка на дачном участке цветов может повысить качество урожая плодово-ягодных растений и овощей, рассказал "Москве 24" глава организации "Садоводы России" Андрей Туманов. По его словам, сажать цветы очень прагматично, потому что они не просто украшают сад, но и привлекают насекомых.

"Насекомые, привлечённые этими цветами, опыляют параллельно и ваши посадки. Поэтому, когда на участке много цветов, как правило, выше урожай плодовых культур и овощей", объяснил Туманов.

Эксперт напомнил, что при планировании посадок на огороде нужно знать, какие растения помогают друг другу, а какие вредят. Классический пример — растущие рядом лук и морковь. Они имеют схожий запах, который отпугивает вредителей от плодов. При этом сажать рядом картошку, помидоры, перцы и баклажаны не стоит.

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Ирина Фальке
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