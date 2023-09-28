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28 сентября, 05:45

В Дагестане ребёнок не хотел идти на уроки и "заминировал" школу

SHOT: В Каспийске четвероклассник "заминировал" школу, чтобы не идти на уроки

В дагестанском городе Каспийске четвероклассник сообщил полиции о "минировании" школы, чтобы не идти на уроки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пока мама занималась своими делами, девятилетний мальчик позвонил в полицию и сказал о якобы заложенной бомбе в одном из классов. Однако школьник не подумал, что его местоположение можно определить по номеру. После звонка полицейские обследовали здание учреждения и ничего не нашли. Правоохранители нагрянули и домой к мальчику. Они провели воспитательную беседу и сказали, что учиться ему всё же придётся.

В Москве заминировали гараж растяжкой с гранатой

В Москве заминировали гараж растяжкой с гранатой

Ранее Лайф писал, что игрушечная граната в рюкзаке у школьника парализовала работу зоны досмотра Пулково в Санкт-Петербурге. С семьёй провели профилактическую беседу и рассказали об опасности предметов, похожих на реальное оружие.

Обложка ©

Pixabay

Евгения Колесникова
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