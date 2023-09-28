В Дагестане ребёнок не хотел идти на уроки и "заминировал" школу

Пока мама занималась своими делами, девятилетний мальчик позвонил в полицию и сказал о якобы заложенной бомбе в одном из классов. Однако школьник не подумал, что его местоположение можно определить по номеру. После звонка полицейские обследовали здание учреждения и ничего не нашли. Правоохранители нагрянули и домой к мальчику. Они провели воспитательную беседу и сказали, что учиться ему всё же придётся.