В Дагестане ребёнок не хотел идти на уроки и "заминировал" школу
SHOT: В Каспийске четвероклассник "заминировал" школу, чтобы не идти на уроки
В дагестанском городе Каспийске четвероклассник сообщил полиции о "минировании" школы, чтобы не идти на уроки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пока мама занималась своими делами, девятилетний мальчик позвонил в полицию и сказал о якобы заложенной бомбе в одном из классов. Однако школьник не подумал, что его местоположение можно определить по номеру. После звонка полицейские обследовали здание учреждения и ничего не нашли. Правоохранители нагрянули и домой к мальчику. Они провели воспитательную беседу и сказали, что учиться ему всё же придётся.
Ранее Лайф писал, что игрушечная граната в рюкзаке у школьника парализовала работу зоны досмотра Пулково в Санкт-Петербурге. С семьёй провели профилактическую беседу и рассказали об опасности предметов, похожих на реальное оружие.
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