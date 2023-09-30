На Ставрополье девочка выпала из окна из-за невнимательности воспитателя

Воспитательнице из Кисловодска Ставропольского края грозит срок за невнимательность, из-за которой чуть не погибла двухлетняя девочка. По данным SHOT, страшное происшествие поставило на уши детский сад № 4 на улице 40 лет Октября в начале сентября. В тот день было жарко, и 68-летняя женщина решила открыть окно.

Она отвлеклась на других детей и не заметила, как кроха забралась на подоконник и шагнула в бездну — на землю с высоты первого этажа. Упав, девочка закричала, собрав всех воспитателей и охрану. В больнице у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый переломом лобной кости, ушиб головного мозга средней тяжести и гематомы.

Девочка, выпавшая из окна в Кисловодске. Фото © SHOT

В отношении педагога возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", ей грозит до трёх лет лишения свободы. Женщину отпустили под обязательство о явке.