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30 сентября, 11:30

На Ставрополье девочка выпала из окна из-за невнимательности воспитателя

<p>Воспитательница из Кисловодска, допустившая травмирование ребёнка. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/57608" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Воспитательница из Кисловодска, допустившая травмирование ребёнка. Обложка © SHOT

Воспитательнице из Кисловодска Ставропольского края грозит срок за невнимательность, из-за которой чуть не погибла двухлетняя девочка. По данным SHOT, страшное происшествие поставило на уши детский сад № 4 на улице 40 лет Октября в начале сентября. В тот день было жарко, и 68-летняя женщина решила открыть окно.

Она отвлеклась на других детей и не заметила, как кроха забралась на подоконник и шагнула в бездну — на землю с высоты первого этажа. Упав, девочка закричала, собрав всех воспитателей и охрану. В больнице у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый переломом лобной кости, ушиб головного мозга средней тяжести и гематомы.

Девочка, выпавшая из окна в Кисловодске. Фото © SHOT

Девочка, выпавшая из окна в Кисловодске. Фото © SHOT

В отношении педагога возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", ей грозит до трёх лет лишения свободы. Женщину отпустили под обязательство о явке.

Детский сад в Екатеринбурге, где на горке удушилась девочка, заплатит семье 4,4 млн рублей

Детский сад в Екатеринбурге, где на горке удушилась девочка, заплатит семье 4,4 млн рублей

А в Амурской области ребёнку дверью оторвало фалангу пальца руки. В этот момент он находился на территории детского сада и остался без присмотра воспитателей.

Матвей Константинов
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