Детский сад в Екатеринбурге, где на горке удушилась девочка, заплатит семье 4,4 млн рублей

В Екатеринбурге суд взыскал с детского сада № 180 более четырёх миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам трёхлетней девочки, погибшей на прогулке. Малышка удушилась на горке и через несколько дней скончалась в больнице.

Согласно решению Кировского районного суда Екатеринбурга, родители и старший брат погибшей девочки получат порядка 4,4 миллиона рублей. При этом изначально семья просила более десяти миллионов. В общей сложности родные получат 4 421 492 рубля.

Расследование уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" продолжается. Как сообщает kp.ru, следователи ждут результатов экспертизы горки, в которой обнаружили нехватку детали.

"По одной из версий, в горке был некомплект. Не хватило дощечки — образовался проём. Девочка увидела его и решила спрыгнуть на землю. Ноги пролезли, а шея застряла", — сказал источник, знакомый с ситуацией.