Детский сад в Екатеринбурге, где на горке удушилась девочка, заплатит семье 4,4 млн рублей
В Екатеринбурге детский сад обязали выплатить родным погибшей девочки 4,4 млн
В Екатеринбурге суд взыскал с детского сада № 180 более четырёх миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам трёхлетней девочки, погибшей на прогулке. Малышка удушилась на горке и через несколько дней скончалась в больнице.
Согласно решению Кировского районного суда Екатеринбурга, родители и старший брат погибшей девочки получат порядка 4,4 миллиона рублей. При этом изначально семья просила более десяти миллионов. В общей сложности родные получат 4 421 492 рубля.
Расследование уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" продолжается. Как сообщает kp.ru, следователи ждут результатов экспертизы горки, в которой обнаружили нехватку детали.
"По одной из версий, в горке был некомплект. Не хватило дощечки — образовался проём. Девочка увидела его и решила спрыгнуть на землю. Ноги пролезли, а шея застряла", — сказал источник, знакомый с ситуацией.
Как писал Лайф, инцидент в детском саду произошёл 25 января. Изначально сообщалось, что ребёнок зацепился шарфом за горку. Но в ходе разбирательства выяснилось, что его на девочке не было. При этом воспитательница во время общего сбора детей не сразу обнаружила отсутствие девочки. После того как малышку нашли, педагоги сразу вызвали скорую помощь. Медики оперативно стабилизировали состояние пострадавшей, но, к сожалению, спасти ребёнка не удалось. 31 января стало известно, что девочка скончалась в больнице в Екатеринбурге.
Shutterstock