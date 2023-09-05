Прохожие нашли в Петербурге ребёнка, который провёл всю ночь на детской площадке

В одном из дворов Петербурга прохожие увидели маленького мальчика. Ребёнок находился на улице один, пишет "Фонтанка".

Инцидент произошёл на Русановской улице. Местные жители обнаружили маленького мальчика, он сидел один на детской площадке и сильно замёрз. Прохожие вызвали скорую помощь. Медики допустили, что мальчик мог провести на улице всю ночь. На вид ему около четырёх лет.

Прибывшие на место полицейские быстро нашли мать ребёнка. Она объяснила, что отпустила сына на детскую площадку, а сама отошла не более чем на полчаса. Врачи осмотрели мальчика и передали его родителям.