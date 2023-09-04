5-летний мальчик сбежал из детсада в Красноярске, а воспитатели опомнились лишь через 2 часа
СУ СКР: В Красноярске возбудили уголовное дело после ухода ребёнка из детсада
В Красноярске пятилетний мальчик ушёл из детского сада и оказался на оживлённой дороге. В связи с недосмотром воспитателей следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, утром 7 августа ребёнок, не находясь под присмотром, подошёл к калитке и нажал сигнал домофона. При этом охранник не увидел никого на экране, но всё равно открыл дверь, через которую мальчик спокойно вышел.
Спустя час воспитанника детсада у проезжей части заметила бдительная местная жительница. Женщина сразу же сообщила об этом в правоохранительные органы. При этом заведующая детсадом заметила пропажу ребёнка только через два часа. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и намерены дать правовую оценку действиям сотрудников детского сада и частной охранной организации, работающей на территории учреждения.
Ранее Лайф писал, что на Алтае полуторагодовалый ребёнок умер в частном детсаду во время кормления. Трагедия произошла в Бийске, возбуждено уголовное дело.
Shutterstock