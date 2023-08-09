На Алтае полуторагодовалый ребёнок умер в частном детсаду во время кормления

В Бийске Алтайского края полуторагодовалый ребёнок погиб во время кормления в частном детском саду. Детали трагедии сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Днём 9 августа 2023 года в одном из частных центров по уходу и присмотру за детьми города Бийска во время кормления ребёнку стало плохо. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть", — говорится в опубликованном сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлёкших по неосторожности смерть человека). Сотрудники ведомства изъяли у организации интересующую их документацию и назначили необходимые экспертизы.