В Свердловской области трёхлетняя девочка выпила растворитель в детском саду
В городе Серове в Свердловской области трёхлетняя девочка выпила растворитель в детском саду. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ. Инцидент произошёл 12 июля.
"Малолетняя воспитанница учреждения употребила внутрь вещество, по предварительным данным, являющееся растворителем", — сказано в сообщении ведомства.
В СК пояснили, что бутылка с едким веществом находилась в детском саду в свободном доступе. Девочка взяла ёмкость и отпила из неё.
"Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей девочки, проводится соответствующая экспертиза", — отметили в ведомстве.
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