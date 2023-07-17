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17 июля, 09:57

В Свердловской области трёхлетняя девочка выпила растворитель в детском саду

В городе Серове в Свердловской области трёхлетняя девочка выпила растворитель в детском саду. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ. Инцидент произошёл 12 июля.

"Малолетняя воспитанница учреждения употребила внутрь вещество, по предварительным данным, являющееся растворителем", — сказано в сообщении ведомства.

В СК пояснили, что бутылка с едким веществом находилась в детском саду в свободном доступе. Девочка взяла ёмкость и отпила из неё.

"Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей девочки, проводится соответствующая экспертиза", — отметили в ведомстве.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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