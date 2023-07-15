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15 июля, 09:55

В Кузбассе маленькую девочку убило током

В Кузбассе 8-летняя девочка погибла, задев металлическую трубу с электрокабелем

В Кемеровской области восьмилетняя девочка погибла от удара током. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, школьница была во дворе частного дома, где она жила с родителями и двумя братьями. В один момент девочка задела металлическую трубу с электрическим кабелем внутри и получила удар током, после чего потеряла сознание. Прибывшим на место происшествия медикам не оставалось ничего иного, как констатировать её смерть.

Следователи допросили родителей ребёнка, осмотрели место происшествия. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье "Причинение смерти по неосторожности", продолжается.

В Москве студент погиб от удара током при купании в фонтане

В Москве студент погиб от удара током при купании в фонтане

Ранее Лайф писал, что подростка в Екатеринбурге убил током незаконно установленный автомат с водой. В тот злополучный день мальчик играл в футбол с друзьями, мяч улетел через забор. Когда парень перелезал через него, то схватился за аппарат и его сильно ударило электричеством.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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