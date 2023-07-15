В Кузбассе маленькую девочку убило током

В Кемеровской области восьмилетняя девочка погибла от удара током. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, школьница была во дворе частного дома, где она жила с родителями и двумя братьями. В один момент девочка задела металлическую трубу с электрическим кабелем внутри и получила удар током, после чего потеряла сознание. Прибывшим на место происшествия медикам не оставалось ничего иного, как констатировать её смерть.

Следователи допросили родителей ребёнка, осмотрели место происшествия. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье "Причинение смерти по неосторожности", продолжается.