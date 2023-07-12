В Москве студент погиб от удара током при купании в фонтане

Трагедия произошла на площади Академика Курчатова. По информации телеграм-канала, молодой человек вместе с сестрой катался на велосипедах в сквере недалеко от Щукинского парка. Разгорячённый после поездки, он решил освежиться в фонтане, но его сразу ударило током от уличной проводки. На помощь к парню бросилась сестра и другие очевидцы, которые вызвали медиков. Врачи пытались реанимировать студента, но всё было тщетно.