В Москве студент погиб от удара током при купании в фонтане
Погибший студент. Обложка © Telegram / SHOT
На северо-западе Москвы 20-летний студент решил искупаться в фонтане и погиб от удара током. Об этом сообщает SHOT.
Студента при купании в фонтане убило током. Видео © Telegram / SHOT
Трагедия произошла на площади Академика Курчатова. По информации телеграм-канала, молодой человек вместе с сестрой катался на велосипедах в сквере недалеко от Щукинского парка. Разгорячённый после поездки, он решил освежиться в фонтане, но его сразу ударило током от уличной проводки. На помощь к парню бросилась сестра и другие очевидцы, которые вызвали медиков. Врачи пытались реанимировать студента, но всё было тщетно.
В настоящее время территория вокруг фонтана оцеплена, по факту гибели молодого человека проводится проверка.
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