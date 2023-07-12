Регион

Уведомления отключены

12 июля, 13:49

В Москве студент погиб от удара током при купании в фонтане

<p>Погибший студент. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54035" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибший студент. Обложка © Telegram / SHOT

На северо-западе Москвы 20-летний студент решил искупаться в фонтане и погиб от удара током. Об этом сообщает SHOT.

Студента при купании в фонтане убило током. Видео © Telegram / SHOT

Трагедия произошла на площади Академика Курчатова. По информации телеграм-канала, молодой человек вместе с сестрой катался на велосипедах в сквере недалеко от Щукинского парка. Разгорячённый после поездки, он решил освежиться в фонтане, но его сразу ударило током от уличной проводки. На помощь к парню бросилась сестра и другие очевидцы, которые вызвали медиков. Врачи пытались реанимировать студента, но всё было тщетно.

В настоящее время территория вокруг фонтана оцеплена, по факту гибели молодого человека проводится проверка.

Под Магаданом подростки сбросили беременную с моста ради её денег и квартиры

Под Магаданом подростки сбросили беременную с моста ради её денег и квартиры

Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге 15-летнего подростка убил током незаконно установленный автомат с водой. Ещё один ребёнок, который пытался спасти друга, госпитализирован.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров