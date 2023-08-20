Заведующая детсадом на Ставрополье уволена после угроз мстить малышам за сыновей – бойцов ВСУ

В Ставропольском крае уволили заведующую детсадом Светлану Шелар после того, как на неё пожаловались родители и сотрудники. Женщина открыто поддерживала ВСУ, где воюют двое её сыновей. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"После личного вмешательства губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова заведующая детсадом "Ласточка" из села Донская Балка уволена с работы", — написал он в телеграм-канале.

Политик добавил, что деятельность Шелар проверят силовики. Также к ответственности могут привлечь местных чиновников, если выяснится, что они покрывали заведующую. Губернатор региона взял дело на личный контроль.