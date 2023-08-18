Заведующая детсадом на Ставрополье, чьи сыновья воюют в ВСУ, угрожает детям мстить за них
Родители пожаловались на заведующую детсадом на Ставрополье, поддерживающую ВСУ
Светлана Шелар. Обложка © t.me / Mash
Заведующая детсадом в ставропольском селе Донская Балка угрожает детям, посещающим заведение, что им не поздоровится, если её сыновья — военнослужащие ВСУ — погибнут. На неадекватную сторонницу Украины написали заявление родители и часть педагогов сада, сообщает Mash.
"Мы, жители села Донская Балка, опасаясь за жизнь и здоровье наших детей, воспитанников МКДОУ "ДС № 21 "Ласточка", заведующей которого является Шелар Светлана Николаевна, просим рассмотреть вопрос о снятии её с должности, увольнении и отстранении от общения и влияния на наших детей", — говорится в тексте.
Шелар — уроженка Украины. Как пояснили родители малышей, она не раз упоминала, что её сыновья воюют на стороне ВСУ. Сама женщина неоднократно признавалась в симпатии к украинским военным и находила способ оскорбить сторонников СВО. Так, заведующая уволила котельщика детсада без всякой причины, узнав о том, что мужчина возит гуманитарку на фронт.
Ещё одно заявление поступило на неё в прокуратуру. Вдова бывшего работника детсада, погибшего на СВО, рассказала, что Шелар ей заявила: "Хорошо, что его убили, он же туда поехал убивать моих детей". В местной администрации не хотят увольнять заведующую, объясняя, что она "ценный сотрудник". Однако там пообещали инициировать проверку.
Ранее сообщалось, что силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области за перевод средств для ВСУ. В отношении него заведено уголовное дело о госизмене.