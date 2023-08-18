Военнослужащие ВСУ с криминальным прошлым силой вымогали деньги у украинских бойцов

Во Львовской области задержаны двое военных по подозрению в вымогательстве денег у демобилизованного бойца ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на прокуратуру.

Военные требовали у мужчины деньги, которые тот якобы задолжал. При этом они использовали морально-психологическое давление и физическое насилие. Боец отдал им 21 тысячу гривен (более 53 тысяч рублей). Позднее военных взяли при передаче им ещё 56 тысяч гривен (свыше 142 тысяч рублей).

По данным СБУ, вымогатели были ранее судимы по уголовным статьям. Они специально вступили в ряды ВСУ, чтобы заниматься рэкетом. Военные принялись за дело сразу после зачисления в состав. Покинув подразделение, мужчины заводили конфликты с украинцами, а затем с угрозами требовали с них денег, чтобы уладить вопрос.